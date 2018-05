13 Reasons Why : La saison 2 sort aujourd’hui !

Il y a une semaine, le trailer de la seconde saison de 13 Reasons Why était dévoilé ! La première saison portait sur les cassettes enregistrées par Hannah, mais pour la seconde saison, ce sont les Polaroïds qui devraient permettre de faire éclater les vérités ! Dans une série de clichés dévoilée, on pouvait voir que Bryce devrait répondre de ses actes alors que Tony se faisait agressé. Quant à Jessica, elle allait affronter ses démons ! Il n’y a pas que la série qui est top, la bande originale l’est aussi ! One Republic est même de retour avec un nouveau single qui figure sur cette bande originale !

Selena Gomez, qui produit la série, a elle aussi dévoilé un nouveau single qui sera sur la bande son de la seconde saison de 13 Reasons Why ! Pour cette seconde saison qui sort aujourd’hui sur Netflix, il y a 13 épisodes, on comprend pourquoi ! Ces nouveaux épisodes sont centrés sur le procès qui oppose la mère d’Hannah, au lycée, qu’elle tient pour responsable du décès de sa fille ! On ne vous en dit pas plus car no spoil, on attend que vous regardiez les premiers épisodes !