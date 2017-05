Après le succès phénoménal qu'a connu la première saison de 13 Reasons Why, tout le monde attendait la confirmation d'une saison 2. Pour rappel, lorsque nous quittions les protagonistes, tous essayaient de se remettre des évènements survenus dans la première saison : Jessica était sur le point de se confier à son père, Clay et Tony partaient avec Skye... Notons aussi que l'état d'Alex était alarmant. Heureusement, de nouveaux épisodes ont bel et bien été commandés par Netflix.

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 7 Mai 2017 à 8h00 PDT

"Leur histoire n'est pas terminée", annonce Selena Gomez sur son compte Instagram. Pour accompagner ces quelques mots, la productrice a également partagé un trailer. Il est incroyablement court et ne nous apprend rien de plus (nous ne voyons que les lieux emblématiques de la série) mais il est bien là. Bien sûr, il faudra faire preuve de patience. Mais nous avons hâte de savoir où les scénaristes nous mèneront - sachez d'ailleurs qu'Hannah fera partie intégrante de l'intrigue. Avec un potentiel pareil, 13 Reasons Why est bien partie pour s'imposer en leader sur la plateforme.