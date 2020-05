13 Reasons Why : L'ultime saison se dévoile dans un trailer (VIDEO)

Patience, plus que quelques semaines avant de découvrir la toute dernière saison de 13 Reasons Why - et une chose est sûre, elle ne sera pas tranquille, loin de là. Vous le savez, la saison dernière s'achevait sur l'arrestation de Monty, accusé du meurtre de Bruce Walker. La vérité, c'est que le véritable coupable (Alex) est toujours dans la nature et que le petit ami de Monty fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'enfin, la vérité éclate.

On tourne la page. La saison finale de 13 Reasons Why, le 5 juin. pic.twitter.com/9CY4oULBvO — Netflix France (@NetflixFR) May 20, 2020

Le 5 juin prochain, la saison sera ainsi disponible sur Netflix. Quelle fin pour Clay, Jessica et les autres ? Comment surmonteront-ils les ultimes épreuves qui les attendent ? Réponse d'ici peu !