13 Reasons Why : L'acteur qui joue Tony dévoile une chanson en l'honneur de son personnage

13 Reasons Why c'est la série qui a cartonné cette année sur Netflix ! Notamment produite par la chanteuse Selena Gomez, la série a suscité un bon nombre de débats notamment à cause de la présence de sujets sensibles comme le suicide ou le viol. Cependant, la série a provoqué un tel engouement auprès des fans et de la presse que Netflix a décidé de la renouveler pour une seconde saison dont le tournage a déjà commencé, et l'actrice Kate Walsh qui interprète Olivia Baker en a même dévoilé un peu plus sur l'intrigue, ça promet ! Afin d'en dévoiler plus sur son mystérieux personnage, l'interprète de Tony, l'acteur Christian Navarro a dévoilé une chanson sur son compte Instagram.

"Ce qui a commencé par une session chant pour rire a terminé par un aperçu ce qu'il se passe dans la tête de Tony, et maintenant on a une chanson ! Mon amie et artiste @evangeliamusic a écrit la chanson et j'ai eu le plaisir de travailler avec elle." affirme t-il. Les réponses n'ont pas tardé à fuser parmi la communauté de fans de la série qui lui ont demandé la chanson complète et si elle allait être disponible sur les plateformes streaming. Si les évènements qui se dérouleront lors de la seconde saison de 13 Reasons Why restent encore secrets et non dévoilés, on a imaginé ce que la suite pouvait nous réserver.