13 Reasons Why est définitivement la série qui a le plus marqué les esprits en cette première moitié de 2017. Elle retrace l’histoire de Hannah Baker qui a décidé de mettre fin à ses jours et qui explique les raisons à travers 13 cassettes, chacune destinée à une personne. On assiste petit à petit à la descente aux enfers de l’adolescente, de la première rumeur infondée à son sujet à son suicide. Le show dépeint une réalité très dure de cette période du lycée où harcèlement scolaire et souffrances enfouies font partie du quotidien de ces grands enfants, et beaucoup salue l’initiative de la série d’enfin en parler à l’écran. Pourtant 13 Reasons Why a été le sujet de nombreuses polémiques également, à tel point que Netflix a dû ajouter de nouveaux messages d’avertissement avant les épisodes. En effet, des scènes très choquantes telles que le viol de Hannah et la scène où elle se suicide dans sa baignoire sont montrées dans les moindres détails.

Face aux critiques, producteurs et acteurs se sont exprimés tour à tour, et la dernière à avoir pris la parole est Katherine Langford (Hannah Baker) qui a défendu la série dans l’émission de Jimmy Fallon la semaine dernière. « Je crois que de tels sujets font parler et c’est ça qui est important. On a représenté tellement de problématiques importantes donc ça va forcément affecter les gens différemment suivant leur vécu. Les réactions de chacun sont valables (…) je suis fière de la façon dont on a représenté les choses (…) J’ai mis un lien vers 13reasonswhy.info sur mon Instagram et vers itsonus.org. Je me suis dit que si une fille sur 10 regardait ça, sur 5 millions, il y aurait des chances d’aider beaucoup de monde… » a-t-elle déclaré (traduction par nos amis de melty) Avez-vous été choqués/affectés par 13 Reasons Why dont la saison 2 a été officiellement confirmée.