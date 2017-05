Billie Eilish, notre coup de coeur extrait de la BO de 13 Reasons Why

Avant de découvrir la saison 2 de 13 Reasons Why, petit retour sur la saison 1 pour s'intéresser à l'une des révélations de la série Netflix. Il ne s'agit pas d'un acteur ou d'une actrice mais d'un des artistes présents sur la Bande Originale. Entre les chansons de Selena Gomez, the Cure, Joy Division ou encore Chromatics, notre oreille a été attirée par une petite nouvelle : Billie Eilish. C'est avec le titre inédit Bored qu'elle illumine la Bande Originale de 13 Reasons Why. Une chanson entendue dans l'ultime épisode, sublime pépite de pop mélancolique, qui colle à merveille avec l'univers de la série.

Billie Eilish se destinait à une carrière de danseuse mais des blessures au cartilage l'ont obligée à ralentir la cadence. C'est pourtant grâce à la danse que la jeune fille a commencé à faire vraiment parler d'elle début 2016. Une de ses professeurs de danse lui avait alors demandé si elle pouvait composer une chanson pour une chorégraphie. Cette chanson c'est la sublime Ocean Eyes, écrite par son frère, Finneas O'Connell. Postée sur Soundcloud, la chanson séduit un public de plus en plus large, son clip atteint aujourd'hui les 2 millions de vues sur YouTube. Suit le titre Bellyache, une chanson aux paroles étranges où elle épouse le point de vue d'un psychopathe éprouvant des remords. Le clip posté il y a deux mois sur YouTube a déjà été vu plus d'1 million de fois.

Billie Eilish pourrait tout simplement être la nouvelle Lorde. La petite blonde partage avec la néo-zélandaise le fait de commencer sa carrière très jeune (elle n'a que 15 ans) et un univers pop ultra mélancolique. Signée chez Interscope, Billie Eilish devrait dévoiler son premier album cette année. L'artiste a confié à Billboard vouloir écrire et produire elle-même toutes les chansons tout en confiant que " C'est très difficile d'expliquer ce que je veux, parce que je sais toujours ce que je veux, mais je ne sais pas comment ça marche". Elle peut cependant compter sur son frère, qui l'accompagne régulièrement à la guitare et aux harmonies, pour l'épauler dans cette aventure musicale !