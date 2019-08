13 Reasons Why : Alerte, la saison 3 est dispo sur Netflix !

Vous l'attendiez, elle est là : la saison 3 de 13 Reasons Why est enfin disponible sur Netflix : de quoi chiller un peu avant le tumulte de la rentrée. Après deux saisons marquantes, la série évènement nous revient cette fois avec la mort prématurée de Bryce. Si vous suivez la série, alors vous savez que le personnage est loin d'être un ange et que nombreux sont ceux qui auraient pu vouloir le voir mort. Au coeur de ce drame, Clay et ses camarades de lycée devront donc démêler le vrai du faux.

Parce que Bryce a fait du mal à Jessica (et c'est peu de le dire), la jeune femme pourrait être coupable. Sauf que le lycéen a reçu une balle... Tyler, qui a une arme, aurait-il pu commettre le crime ? Vous l'aurez compris, cette troisième saison sera pleine de suspense !

On vous laissez binge-watcher les épisodes... la bonne nouvelle, c'est qu'une saison 4 a été commandée ! Cette dernière marquera la fin de la série.