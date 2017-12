« 5,4,3,2,1… BONNE ANNEE » wouhou c’est génial super on a fait un décompte avant minuit quelle vie de dingue ! Le nouvel an approche, avec les traditionnelles blagues « Hé, on se voit l’année prochaine hihihi », et comme chaque année, on croit que c’est THE soirée of the year, alors qu’en fait…pas du tout. VirginRadio.Fr vous donne 11 raisons de ne pas fêter le nouvel an. Pourquoi 11 raisons ? Aucune idée.