100 000 ventes pour l'album Multitude de Stromae !

Il y a quelques mois, Stromae faisait son retour dans les bacs avec le titre Santé. Une fois de plus, le chanteur d'origine belge arrivait pile là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire partout. Huit ans après l'immense succès de Racine carrée, son deuxième album, qui s'était écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires, l'interprète de Papaoutai est bel et bien de retour. Son troisième opus, Multitude, a été dévoilé il y a tout juste quelques semaines et c'est déjà un succès. Mais auparavant, c'est avec le morceau L'enfer que l'artiste a littéralement cassé internet. Comment ? En inventant tout simplement la première interview en chanson. Invité de Anne-Claire Coudray dans le JT du 20 heures de TF1, ce dernier a interprété son dernier tube en réponse à la question très personnelle de la journaliste sur son état de santé mental. Une prestation absolument bouleversante qui a aussitôt fait le buzz sur la toile et ravivé les mémoires du public et des professionnels sur l'immense talent de cet artiste hors du commun.

L'album "Multitude" de Stromae est certifié Platine ! ????100 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/r2sI0Ehn20 — Le SNEP (@snep) March 21, 2022

Alors qu'il entamera une immense tournée aux Etats-Unis dès le mois d'octobre 2022, suivie d'une série de concerts en Europe en 2023, Stromae peut déjà se vanter d'avoir écoulé plus de 100 000 exemplaires de son dernier opus. En effet, comme le confirme la SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique), le dernier projet du chanteur a été certifié disque de platine seulement une vingtaine de jours après sa sortie. Un très beau succès pour l'artiste qui avait reçu une ovation lors de sa présidence des dernières Victoires de la Musique. Bien décidé à retrouver son public qui lui a tant manqué, ce papa d'un petit garçon de 3 ans devrait enchaîner avec plusieurs festivals cet été dont les Vieilles Charrues, Garorock ou encore Aluna. Un programme plus que chargé pour celui qui avait dû stopper sa tournée africaine il a plusieurs années à cause de raisons de santé.

