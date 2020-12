Last Christmas, Love Actually... 10 films de Noël à revoir sans modération !

Face aux films de Noël, deux camps s'affrontent : ceux qui les ont tous vus mille fois en vidant la boîte de cookies et ceux qui, forcément, les détestent. Mais on ne va pas se mentir, en cette période si étrange, on ne trouvera pas plus réconfortant. Alors pour échapper deux secondes à la morne réalité, voici une sélection de 10 films de Noël incontournables.

Christmas Prince Christmas Prince Christmas Prince Christmas Prince Christmas Prince Christmas Prince

The Christmas Prince

Direction, Netflix ! La plateforme propose de nombreux films de Noël mais s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait celui-ci : The Christmas Prince. Amber débarque en Aldovie (ou à Aldovia, pour les puristes) afin d'enquêter sur la famille royale... jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse du Prince (évidemment).

Maman, J'ai raté l'avion

Probablement l'un des films les plus cultes : Macaulay Culkin a beau avoir célébré ses 40 ans récemment, Kevin McAllister et ses pièges n'ont pas pris une ride.

Le Grinch

Vous êtes du genre à râler dès que la saison des Fêtes approche ? Alors, le Grinch est fait pour vous !

Les Chroniques de Noël

Parce que c'est le film de Noël par excellence. En plus, le deuxième volet vient de sortir !

L'alchimie de Noël

Quand un chevalier britannique du XIV ème siècle débarque dans l'Amérique d'aujourd'hui en pleine période de Noël, le cocktail est explosif !

Holidate

Si vous aussi, le réveillon en famille (et le procès qui va avec) vous angoisse(nt), alors Holidate est fait pour vous !

La Princesse de Chicago (Partie 2)

Vous avez aimé le premier volet sur Netflix ? Alors bonne nouvelle, La Princesse de Chicago revient pour de nouvelles aventures !

Klaus

Probablement l'un des dessins animés les plus beaux pour les Fêtes !

Last Christmas

Un film de Noël accompagné des plus grands tubes des Wham! ? On signe tout de suite ! Petit bonus, il y a Emilia Clarke au casting.

Love Actually

Parce que c'est LE film de Noël par excellence. Sorti en 2003, Love Actually s'est imposé comme l'un des films de Noël les plus cultes.

Alors, vous avez fait votre choix ?