10 après Desperate Housewives, Mike et Susan de nouveau réunis à l'écran !

En 2012, Desperate Houeswives tire sa révérence après huit saisons à succès. Devenue l'un des programmes les plus populaires du début des années 2000, la série imaginée par Marc Cherry fait, à l'époque, figure d'extraterrestre en mettant au cœur de l'intrigue des femmes de plus de 40 ans. Autant dire un âge canonique pour Hollywood. Porté par quatre actrices absolument géniales, le show va rapidement passionner des millions de téléspectateurs à travers le monde. Plus de huit années durant lesquelles nous suivrons les aventures de Lynette, Gabrielle, Bree, Susan et leur famille respective.

Parmi les personnages iconiques de Desperate Housewives, Susan Mayer et Mike Delfino seront au cœur de nombreuses intrigues mais surtout de l'une des fins les plus tragiques et tristes jamais imaginées pour une série aussi populaire. Heureusement pour nous, dix ans après ce dénouement, Hallmark Channel a décidé de rectifier le tir en réunissant à nouveau Teri Hatcher et James Denton dans un film de Noël intitulé A Kiss Before Christmas. Alors que les fans de Wisteria Lane ont découvert avec étonnement une vidéo des deux artistes sur les réseaux sociaux, ces retrouvailles ne devraient en aucun cas avoir de rapport avec la série dans laquelle ils ont joué durant plus de huit ans.

Côté synopsis, voilà ce qui nous attend : "Le directeur du développement immobilier Ethan Holt (Denton) est un père marié avec deux adolescents. La veille de Noël, Ethan est déçu d'apprendre qu'il perd la promotion qu'il attendait et déplore que sa façon "sympa" de faire des affaires lui porte finalement préjudice. Grâce à un peu de magie de Noël, le souhait d'Ethan devient réalité. Sa vie prend soudain une tournue différente et il se réveille le lendemain matin en découvrant qu'il n'est pas marié à Joyce (Hatcher), il n'a pas deux enfants et il est PDG de son entreprise. Joyce sera la clé pour qu'Ethan puisse retrouver sa vie d'origine et sa famille qu'il aime…" Rien de bien original même si toute la magie de ce projet réside dans le casting !