 Hometown Girl, Zhu feat Evergreen dévoilent une lyrics video façon VHS 

C'est une nouveauté toute fraîche sur Virgin Radio et on espère qu'elle va vous plaire parce que nous on adore déjà. Hometown Girl c'est l'association de Zhu avec Evergreen. Le premier est un DJ américain tendance house music alors que les seconds, ex We Were Evergreen, forment un trio d'electro pop français ayant sorti un premier opus en 2014. Alors qu'ils ne chantaient qu'en anglais, en 2016 le groupe prend le nom d'Evergreen et se décide à chanter aussi en français, et cela s'entend sur ce premier single !

Hometown Girl déroule un univers élégant, rétro et disco. Quel meilleur choix alors que de proposer un premier clip façon VHS d'antan ? La lyrics video qui accompagne le single emprunte à l'univers de la cassette vidéo et a le mérite de faire preuve d'originalité. Les amateurs de karaoké apprécieront également !