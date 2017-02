Zayn Malik dévoile une version acoustique de I Don't Wanna Live Forever

La semaine dernière, Zayn et Taylor Swift ont provoqué un véritable raz-de-marée en dévoilant le clip de I Dont Wanna Live Forever. Tourné à Londres, ce dernier nous a quelques peu rappelé Blank Space (et version améliorée) et du côté des fans, l'accueil fut chaleureux. En même temps, Zayn Malik et Taylor Swift sur un featuring, il y avait de quoi sauter de joie. Le morceau est le titre phare de la soundtrack de Fifty Shades Darker et forcément, la version originale est tout ce qu'il a de plus sexy. Mais quand Zayn s'en empare pour livrer une version acoustique, il lui offre une toute nouvelle dimension.

Cette fois, il délaisse les suites d'hôtel (qui valent près d'un mois de salaire la nuit) pour retourner en studio. En noir et banc, la vidéo est sobre - comme cette version. Bien que Taylor Swift nous manque, reconnaissons tout de même que la voix de Zayn Malik se suffit à elle-même. C'est une version plus épurée, plus simple et plus on l'écoute, plus on la préfèrerait presque à l'originale. Presque, on a dit !