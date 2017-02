Zara Larsson : So Good, un clip et la date de sortie de l'album dévoilés

"ENFIN !" a-t-on envie de crier ! On connait ENFIN la date de sortie du nouvel album de Zara Larsson. Annoncé d'abord pour septembre puis pour janvier, ce deuxième opus, également qualifié de "premier album international", sortira le 17 mars prochain. Il répond au doux sobriquet de So Good, soit le même titre que le single dévoilé par la chanteuse il y a quelques jours. Un nom d'album qui donne le ton et qui reflète bien la personnalité de Zara Larsson, connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et un goût du travail bien fait. 1, son album sorti en 2014 n'avait été distribué que dans les pays nordiques. La tracklist de So Good contient donc deux chansons qu'on connait déjà bien Lush Life et Never Forget You. Outre ces deux tubes, les trois singles ( I Would Like, Aint'My Fault, So Good) déjà dévoilés, l'album contiendra 10 autres chansons inédites.

La chanteuse a dévoilé la pochette de cet album où elle pose nonchalamment allongée sur un lit. Ce vendredi 3 février Zara Larsson propose également à ses fans de découvrir le clip de So Good. Après la vidéo très clinquante de Ain't My Fault, Zara Larsson continue sur la même lignée, cette fois ci c'est recouverte de paillette que l'artiste s'ambiance dans son clip, assumant un côté bling bling qui ne l'empêche nullement de dire ce qu'elle pense et d'affirmer son féminisme, bien au contraire. Ty Dolla $ign, qui assure le featuring, fait aussi une apparition dans le clip.