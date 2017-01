Zara Larsson : I Would Like en live pour le réveillon anglais (vidéo)

Il n'y a pas que Christine And The Queens qui ait fait vibrer les anglais le soir du réveillon. Pendant que la frenchie régalait l'audience de Jool Hollands, c'est une autre artiste européenne qui a fait danser les rosbeefs. Invitée du Top of The Pops spécial réveillon 2017, Zara Larsson a choisi d'y interpréter son tout nouveau single, I Would Like. Une chanson qui remporte un succès très particulier au Royaume-Uni puisqu'il était 2ème des charts anglaises. La chanteuse y explore toujours plus son côté dance et pop. Il est extrait de son deuxième album studio à paraître cette année.

Zara Larsson a conclu l'année en tweetant " Vous avez vraiment rendu cette année belle et spécial pour moi en étant aussi encourageant et aimant. J'ai hâte de sortir l'album. 2017 va être génial". Avant de nous éblouir avec son tout nouvel album, qui n'a pas encore de date de sortie exacte, Zara Larsson a commencé 2017 en prenant quelques jours de vacances en famille. Pour patienter avant son retour vous pouvez également revoir son live sur Lush Life pour Top of the Pops spécial Noël 2016.