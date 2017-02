Zara Larsson en concert à Paris le 6 juin

2017 sera Zara Larsson ou ne sera pas, la suédoise est en effet bien partie pour conquérir le monde avec son premier album international, So Good. Qui dit nouvel album dit également tournée, et l'excellente nouvelle c'est que la chanteuse s'arrêtera en France pour un concert parisien. Ce sera le 6 juin à l'Elysée Montmartre, les billets seront en vente dès 10h ce vendredi 3 mars, sur internet et dans vos points de vente habituels. Les fans sont déjà nombreux à avoir exprimé leur excitation sur les réseaux sociaux, alors ne tardez pas trop à prendre votre place ! D'autant plus qu'entre temps, le 17 mars précisément, la chanteuse aura sorti ce nouvel album qu'on attendait depuis une éternité.

.@zaralarsson sera en concert à l'Elysée Montmarte (Paris) le 6 Juin ! Billets disponibles le 3 Mars à 10:00 ???????? pic.twitter.com/ztI0AF2r9b — TEN Music Group (@TENMusicGroup) 28 février 2017

So Good reprendra quelques tubes de Zara Larsson ( Lush Life et Never Forfet You) et les trois singles dévoilés ces derniers mois ( I Would Like, So Good et Ain't My Fault) ainsi que 10 chansons totalement inédites. Auréolée du succès de sa collaboration avec David Guetta pour This One's For You et son prix de la révélation de l'année au MTV Europe Music Awards, la jeune femme est très attendue au tournant. Elle fait partie des nouvelles étoiles de la pop à suivre de très près. La jeune femme ayant gagné en maîtrise scénique au fil de ses performances, son concert parisien devrait être particulièrement intéressant !