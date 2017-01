Zara Larsson dévoile So Good feat Ty Dolla Sign

On ne sait toujours pas quand sortira officiellement l'album de Zara Larsson, même si la chanteuse nous promet sans cesse que c'est pour "bientôt" mais on sait de plus en plus à quoi il ressemblera. La jeune suédoise ne cesse de dévoiler de nouvelles chansons extraites de ce deuxième opus. Après Ain't My Fault, elle vient ainsi de dévoiler le deuxième single de cet album très attendu, So Good. Une chanson où elle confirme son goût pour la pop tendance R&B et c’est en effet plutôt très bien, comme elle le répète sur le refrain de ce morceau à la touche très old school.

Pour cette nouvelle pépite, Zara larsson s'est offert les services d'un certain Ty Dolla Sign. Le rappeur est devenu le chouchou des chanteurs pop, on le retrouve en featuring également chez les Fifth Harmony ( Work From Home) et Nick Jonas ( Bacon ). Zara Larsson a assuré que la vidéo de So Good serait bientôt dévoilée. La chanteuse a également été annoncée à l'affiche des festivals Isle of Wight ( Royaume-Uni), Wild Life ( Royaume-Uni) et une fois son album sorti, nul doute que de nombreuses dates seront annoncées pour l'Europe avec, on l'espère vivement, un passage par la France !