X- Files de retour sur les écrans en 2018 ?

Décidément, les revivals ou autres reboots de séries n'arrêtent pas ces temps-ci ! Après un retour annoncé de Charmed sur les écrans, de Twin Peaks ou de Gilmore Girls, c'est au tour de X-Files de faire un possible come-back pour une 11ème saison. C'est en tout cas ce qu'assure la Fox pour début 2018 ! David Madden, le président de la Fox, a fait cette annonce lors de l'édition annuelle de "Television Critics Association" (rassemblement des professionnels télévisuels américains) ce mercredi 11 janvier : "Il y a beaucoup de conversations en cours. Ces conversations sont complexes mais nous espérons pouvoir annoncer quelque chose d’officiel très bientôt."

Des négociations sans doute compliquées au regard de l'emploi du temps chargé des deux acteurs principaux David Duchovny (Fox Mulder) et Gillian Anderson (Dana Scully) ! La durée de cette saison 11 potentielle n'a pas non plus été établie : "Ce ne sera pas [22 épisodes] mais on espère qu’il y en aura plus que six. C’est notre but. (…) Je pense que le moment idéal pour la diffusion serait pour l’année 2018. Que ce soit au mois de janvier. Ou pas." C’est Chris Carter, le scénariste et producteur originel de la série, qui avait milité pour le retour de X-Files, dont la saison 10 de 6 épisodes a été diffusée en 2016. En attendant plus d'informations sur cette 11ème saison potentielle, voici quelles séries regarder en 2017.