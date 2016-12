Votez pour votre son Pop Rock Electro préféré de l’année 2016 !

2016 a eu son lot de sons tout simplement énormes avec des artistes comme Sia, Jain, Coldplay, Shawn Mendes et bien entendu plein de découvertes sur Virgin Radio ! Tous les meilleurs sons sont à écouter sur notre antenne de l’aube jusqu’au soir ! Et comme 2016 touche à sa fin, on vous propose de voter pour votre son Pop Rock Electro préféré de l’année ! C’est à vous de jouer les copains :