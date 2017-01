Vitalic : Voyager, son nouvel album sort aujourd'hui

Le producteur phare de l’électro française fait enfin son retour sur le devant de la scène avec un nouvel album Voyager, qui sort aujourd’hui vendredi 20 janvier. On n’avait plus beaucoup entendu parler de Vitalic depuis la sortie de son troisième opus Rave Age en 2012, mais ce n’était que pour revenir plus en forme près de cinq ans après ! Pascal Arbez-Nicolas de son vrai nom nous avait déjà fait la surprise en octobre dernier en dévoilant un premier extrait Waiting For The Stars, un morceau en featuring avec le Français Daniel Shaw And The Beat. Une petite pépite électro aux sonorités disco pop, dans la lignée du nouvel opus Voyager qui nous emmène dans une expédition inter-cosmique irrésistible, marquée par la patte inimitable de Vitalic !

L’artiste originaire de Dijon présente lui même cet opus comme un disque « qui se souvient de tout l’héritage cosmique des années 80 », les mélodies sont électrisantes, audacieuses, et parfaitement dansantes pour des soirées jusqu’au petit matin, à refaire le monde la tête dans les étoiles. Vitalic sera par ailleurs en tournée en France, en Belgique et aux Pays Bas ainsi qu’annoncé à de nombreux festivals l’été prochain, notamment à l’affiche du festival Garorock 2017 à Marmande du 30 juin au 2 juillet ! Toutes les dates sont disponibles par ici.