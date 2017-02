Virgin Tonic : Vous voulez moins de caries ? On a la solution !

Dans le Virgin Tonic, on aime vous donner des solutions pour vous simplifier la vie. Il n'y a pas longtemps, on vous donnait même une technique pour ne plus glisser sur le verglas - et en ce moment, c'est bien utile. Mais ce matin, Clément a partagé avec vous l'une des meilleures techniques pour éviter les caries. Si vous avez peur du dentiste, croyez-nous, vous allez adorer.

Selon le site Femme-orange.fr, s'embrasser limiterait les caries. En fait, lorsqu'on embrasse quelqu'un, nous augmentons notre production de salive. Et grâce à cela, nous limitons la plaque dentaire en plus de renforcer l'émail des dents. Mais attention ! Comme le rappelle Laure, ça ne vaut pas un brossage ! Toujours est-il que si vous êtes en couple, soyez rassurés : vous ne verrez pas le dentiste avant un moment.