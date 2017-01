Virgin Tonic : Vous voulez gagner au Monopoly ? On a une technique !

Arrêtez-tout ! Peut-être avez-vous reçu un Monopoly pour Noël ou peut-être êtes-vous des adeptes du jeu depuis des années. Dans les deux cas, cette news annoncée par Camille ce matin devrait vous intéresser. Croyez-le ou non, il y a des chercheurs (anglais en l'occurence) qui aiment étudier des choses auxquelles personne ne pense. Résultat, on a trouvé la technique pour gagner à tous les coups au Monopoly.

Sachez ainsi que lorsqu'on joue au Monopoly, il y a des cases sur lesquelles on passe plus que sur d'autres. Ainsi, la prison est l'une de celles qui voient le plus souvent passer des joueurs. Pour gagner au Monopoly, il faut donc acheter le plus vite possible les cases oranges. Pourquoi ? Parce qu'elles sont proches de la prison, bien sûr ! Elles seront donc plus fréquentées et vous, vous serez plus payés. Pour en savoir plus sur la fréquentation des cases, nous vous invitons à jeter un oeil sur le site Monopolypedia. Après, tout le monde à sa technique ! Mais dans le Virgin Tonic, on voulait vous donner un coup de main.