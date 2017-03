Virgin Tonic vous offre un an de loyer, suivez la troisième émission !

La folie continue aujourd'hui ! Dans le cadre de cette semaine exceptionnelle, Virgin Radio et toute l'équipe du Virgin Tonic vous offre la possibilité de gagner un an de loyer toute cette semaine ! Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'envoyer LOYER au 7 12 13 (2x0,65 cents + coût d'un SMS) et si vous êtes tirés au sort (à 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20), comme l'on fait Nathalie, Coralie, Francis et Emilie qui ont gagné UN AN DE LOYER ce 28 février !

Lydie de Saintes gagne UN AN de loyer > 8.496€ pour elle ! Qu'est-ce qu'on kiffe vous rendre heureux ???? Prochain tirage dans 57 minutes ???? — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 1 mars 2017

Originaire de Charente-Maritime, Lydie est coiffeuse et a envoyé LOYER au 7 12 13. Elle vient de remporter un an de loyer payé grâce à Virgin Radio, soit un total de 8496 euros ! La chance est peu être en votre faveur aujourd'hui, alors n'hésitez pas !

Toute la semaine, Camille Combal vous offre un an de loyer à 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 !