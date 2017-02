Virgin Tonic vous offre un an de loyer, suivez la première émission de la semaine sur VirginRadio.fr !

Parce que dans le Virgin Tonic on aime vous faire plaisir, Camille Combal offrira à chaque gagnant de la matinée un an de loyer. Et bien évidemment, ce sera toute la semaine comme ça. Pour participer, rien de plus simple : vous envoyez LOYER au 7 12 13 (2x0,65 cents + coût d'un SMS) et si vous êtes tirés au sort (à 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20), vous passerez à l'antenne et gagnerez un an de loyer. On voit d'ici tout ce que les gagnants pourront faire avec une telle somme. Ce sera peut-être vous, qui sait ?

j'ai joué pr le loyer ???????????????????????? si je pouvais garder mon appart sur Paris ça m'arrangerais de ouf ! #VirginTonic #CamilleOffreMoiUnAnDeLoyer — Naïs (@NaisBtd) 27 février 2017