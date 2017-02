Virgin Tonic vous offre un an de loyer, suivez la deuxième émission sur virginradio.fr !

Toute la semaine, Camille Combal vous offre un an de loyer à 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 !

Emilie, confiante, sereine et efficace, elle est la première de la journée à gagner UN AN de loyer ???????????????? #CamilleOffreMoiUnAnDeLoyer pic.twitter.com/mT4GAHqlcx — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) February 28, 2017

Après un premier appel sans réponse, c'est Emilie d'Angoulême qui remporte un an de loyer. Cette future comptable récupérera 8400 euros au total. Pas mal ! Comme le dit Clément, la matinée commence bien pour elle...

Un garçon ou une fille pour ce 1er tirage ce matin? A vos pronostics les copains! @VirginTonicOff #VirginTonic #CamilleOffreMoiUnAnDeLoyer pic.twitter.com/ogvSlsnANX — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) February 28, 2017

Premier tirage au sort de la matinée parmi tous vos SMS à 6H20 ! ????>> LOYER au 7.12.13 !#VirginTonic https://t.co/CMCW8bs5rM — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) February 28, 2017

Semaine exceptionnelle dans le Virgin Tonic ! Jusqu'à vendredi, Camille Combal offrira à chaque gagnant du traditionnel jeu du mois de loyer UN AN DE LOYER. De quoi se faire bien plaisir au moral ! Pour participer, rien de plus simple : vous envoyez LOYER au 7 12 13 (2x0,65 cents + coût d'un SMS) et si vous êtes tirés au sort (à 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20), vous passerez à l'antenne et vous gagnerez un an de loyer. Jonathan, Christelle, Josiane et Sylvain ont remporté le gros lot ce 27 février, mais aujourd'hui, vous pourriez bien repartir avec le même cadeau...