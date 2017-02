Virgin Tonic : Vous ne savez pas qui prendre comme demoiselle d'honneur ? Engagez une pro !

Si vous êtes sur le point de vous marier, alors vous savez quel casse tête c'est d'organiser un mariage. Choisir les témoins, les demoiselles d'honneur, s'occuper de la réception... tout cela est synonyme d'angoisse et le plus souvent, on stresse pendant un an pour une seule petite journée - un enfer. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne savez pas qui choisir comme demoiselle d'honneur, le site Terra Femina a peut-être trouvé une solution.

Sachez que maintenant, il vous est possible d'engager une demoiselle d'honneur professionnelle. Son rôle ? Organiser votre mariage de A à Z en vous laissant respirer. Pour que personne ne remarque la supercherie, elle a pour mission de parler avec tout le monde, allant même jusqu'à s'inventer des relations : elle peut être votre ancienne collègue, votre première coloc, une copine de colo'... il y a de nombreux choix. Mais le must, c'est qu'elle a interdiction de boire et de draguer pendant votre réception. Traduction, elle ne ruinera pas votre soirée. Si avec ça, vous n'êtes pas convaincues, mesdames !

