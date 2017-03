Virgin Tonic : Vous fermez les yeux 15 minutes quand vous regardez un film de 2h30

Quand on regarde un film relativement long, on a tendance à manquer une petite partie de l'intrigue. Parce qu'aussi intéressant que le film puisse être, il y a toujours un moment où l'on décroche, il y a toujours un moment où l'on se perd. Et le plus beau, c'est que c'est la science qui le dit. Fans de Netflix, ces chiffres sont pour vous.

En fait, plus le film est long, plus les téléspectateurs ont tendance à se laisser aller. Traduction, ils ferment les yeux et somnolent. Pour vous donner un exemple, on fermerait les yeux pendant 15 minutes en regardant un film de 2h30. Vous vous êtes déjà réveillés en sursaut pendant Le Seigneur des Anneaux en vous demandant ce qui avait bien pu se passer ? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Après, tout dépend du film que vous choisissez ! Si vous regardez Patients par exemple, on est prêts à parier que vous allez rester éveillés du début à la fin tant c'est drôle.