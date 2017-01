Virgin Tonic : Déprimé ? Voici comment vaincre le blues hivernal

Pas assez de lumière, froid, fatigue... De plus en plus de personnes se disent victimes du blues hivernal (le blue monday, jour le plus déprimant de l'année, c'était il y a peu). C'est normal, le manque de luminosité joue beaucoup sur sur notre horloge biologique : le manque de mélatonine, une hormone sécrétée grâce à la lumière, a un impact entre autres sur la régulation d'humeur. Heureusement, il y a des trucs à faire pour retrouver la forme : voici les astuces de Camille Combal pour aller mieux !

L'activité physique, il n'y a que ça de vrai contre le blues ! Non seulement ça aide à dormir mais ça dope aussi les défenses immunitaires. 30 minutes de marche par jour à l'extérieur et trois séances de sport par semaine vont feront profiter de la luminosité et vous aideront à retrouver le sourire... Avec cette playlist Virgin Radio anti-blues hivernal, vous n'avez plus d'excuses !

Des études révèlent que la luminothérapie réduirait le blues hivernal à 50% ! En vente un peu partout, il suffit ensuite de s'exposer aux lampes à lumière blanche sans UVA ni UVB pendant 6 semaines pour aller mieux...

Les vitamines des fruits et des légumes vous donneront vitalité tout l'hiver ! A vous de jouer...