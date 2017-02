Virgin Tonic : Vous êtes célibataire ? C'est aujourd'hui que vous avez le plus de chances de trouver l'amour !

Les fêtes de fin d'année sont passées (on a l'esprit libre), l'hiver est long et froid et la Saint-Valentin est seulement à quelques jours... Oui, les célibataires, dont voici le nombre exact en France, sont désormais à point pour faire de nouvelles rencontres amoureuses... A tel point que ce 7 février est le jour où il y a le plus d'inscriptions sur les sites de rencontres en France ! Qui dit pic d'inscrits, dit plus de chances de tomber sur la bonne personne. Bref, c'est donc le jour où vous aurez le plus d'opportunités pour trouver l'amour...

Adopteunmec, Meetic, Tinder, où il faut utiliser des gifs pour avoir plus de succès... Vous n'avez plus d'excuses pour passer à l'action ! Après, on ne peut plus vous aider, c'est à vous de jouer...