Virgin Tonic : Vous en avez marre du blues du dimanche soir ? On a peut-être une solution !

Vous avez horreur du dimanche ? Pire, vous détestez le dimanche soir ? Nous aussi. On sait ce que c'est de s'asseoir dans le canapé un dimanche soir et de déprimer parce qu'on n'a pas vu le week end passer. On est là, devant les reportages de la 6 ou de TF1 et on se dit que clairement, il manque un jour dans le weekend. Oui, c'est déprimant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être une solution pour qu'enfin, le blues du dimanche soir ne soit plus qu'un souvenir.

Pour passer de bonnes journées, il suffit simplement de prévoir les choses. Par exemple, si vous passez une mauvaise journée, imaginez ce que vous ferez le soir en rentrant chez vous. Et quand vient le dimanche et sa déprime ambiante, pensez à tout ce que vous verrez le dimanche d'après ! En prévoyant des activités, on parvient à chasser le blues et en plus, on attaque la semaine avec une nouvelle motivation. C'est tout benef', donc. Testez, vous verrez ! Et puis si vous êtes passés au dessus du blues hivernal, celui-ci ne devrait pas être difficile à éradiquer.