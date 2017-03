Virgin Tonic : Vous aimez la piscine ? Cette info pipi va vous couper toute envie...

Aïe, aïe, aïe... L'eau de deux piscines municipales canadiennes ont été testées pendant trois semaines pour une étude publiée dans Environmental Letters ! Et 30 à 75 litres d'urine y ont été découverts en moyenne. Si ça paraît énorme, cette quantité ne représente pourtant moins que 0,01% de centaines de milliers d'eau des deux piscines. Mais tout de même, ça fait froid dans le dos ! Et on ne parle même pas des analyses obtenues dans les jacuzzis... On espère que c'est pas autant dans l'école des sirènes des Pays-Bas !

Une info non seulement peu ragoûtante mais aussi inquiétante. Les chercheurs nous rappellent effectivement que l'urine peut poser des problèmes de santé dans ce lieu en particulier. Les molécules qui la composent peuvent réagir avec le chlore et les désinfectants utilisés dans les piscines. Ce qui peut provoquer de l'asthme mais aussi des cancers s'il y a une exposition importante du sujet nous apprend une autre étude... Il vaut peut-être mieux aller dans la piscine à boules géantes de Londres !