Virgin Tonic : Vous achetez vos meubles chez Ikea ? Alors vous n'êtes pas encore un adulte !

C'est sûrement difficile à croire mais Ikea joue un rôle dans notre maturité. La société de crédit Earnest a réalisé une étude, prouvant que passé 30 ans, on se lasse des meubles à monter et des noms suédois imprononçable. En même temps, Ikea présente bien des avantages lorsque l'on s'installe, à commencer par le prix. Ainsi, Earnest a réalisé une infographie, comparant les achats chez Ikea et ceux effectués chez Lowe’s (magasin que l'on pourrait comparer à Leroy Merlin ou Castorama).

"Looks like 34 is the age when people stop shopping at Ikea" https://t.co/dF5jhyiHZI via https://t.co/1WaX9TCI7f pic.twitter.com/ofE8UEoYug — Arthur Charpentier (@freakonometrics) 29 décembre 2016

Pour les nostalgiques

Ce qui en ressort c'est que passé 34 ans, on ne se fournit plus chez Ikea. Slate va plus loin en parlant de "«décennie IKEA», située entre 20 et 30 ans". Aussi, notez que "le pic d'achat de fournitures de la marque suédoise se situe à 24 ans". Ensuite, on a tendance à se diriger vers d'autres enseignes (en fonction de notre lieu de vie, de notre âge ou de notre sexe). Pendant que certains s'amusent à se faire enfermer chez Ikea, les 20 - 34 ans préfèrent s'en inspirer pour leur appartement. Si c'est votre cas, profitez-en ! Ca ne durera pas !