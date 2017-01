Virgin Tonic : Voilà pourquoi il faut ABSOLUMENT arrêter les photos avec ses doigts en V

Une info hallucinante révélée par Camille ce matin dans Virgin Tonic, où on a aussi appris que Charmed est bientôt de retour sur les écrans. Des chercheurs japonais nous démontrent en effet qu'il est possible de deviner les empreintes digitales d'une personne seulement à partir d'une photo où on voit bien l'intérieur de la main. Dans cette étude des chercheurs de l’Institut national d’informatique du Japon, relayée par Channel News Asia, on apprend qu'il est possible de recréer les empreintes digitales grâce aux nouvelles technologies...

Ensuite, tout est possible ! Des personnes mal intentionnées pourraient avoir accès à des données personnelles ou utiliser ces empreintes à mauvais escient comme pour débloquer un téléphone... Une constatation qui fait flipper : les chercheurs ont réussi à reconstituer des empreintes avec des photos prises à trois mètres de la personne. "Les données peuvent être recréées si les doigts sont bien visibles dans la mise au point et que la lumière est forte", explique Isao Echizen. Alors prudence... En plus, on sait déjà que les selfies sont mauvais pour la santé !