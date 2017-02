Virgin Tonic : Voici les stars avec qui les femmes veulent passer la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche et vous n'avez personne avec qui fêter ça ? C'est sans doute parce que vous n'avez pas encore croisé le chemin de l'une de ces trois stars qui font fantasmer tout le monde ! Sinon, voici les pères de famille stars qui font fantasmer les Françaises... Encore une fois, pas de grandes surprises dans le top 3 avec sur la troisième marche du podium le célèbre docteur Mamour aka Patrick Dempsey. Visiblement, la blouse blanche, ça plaît...

3. Patrick Dempsey

2. David Beckham

1. Bradley Cooper

Vient en seconde position le footballeur David Beckham, qui inspire aussi les femmes pour la Saint-Valentin à venir... Son corps d'athlète y est sans doute pour quelque chose ! Et en numéro 1, on retrouve le chouchou de Laure, Bradley Cooper. Ses cheveux, son sourire et son style sont visiblement ce que veulent ces mesdames. Sachez par ailleurs qu'aujourd'hui est le jour où les célibataires ont le plus de chances de trouver l'amour !