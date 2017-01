Virgin Tonic : Voici LA solution pour ne plus glisser sur le verglas !

Par ce grand froid, c'est la galère chaque matin pour arriver au travail sans se casser la figure ! Heureusement, trois épidémiologistes se sont intéressées à la solution au problème du verglas qui nous fait régulièrement faire des double axel malgré nous ! Lianne Parkin, Sheila Williams et Patricia Priest, du département de médecine préventive et sociale de l'université de Dunedin (Nouvelle-Zélande) ont voulu vérifier un précieux conseil de grand-mère, à savoir porter une paire de chaussettes par dessus ses chaussures... GLAMOUR ! Aussi, voici combien de temps il faut dormir quand il fait froid !

Les trois chercheuses ont testé cette vieille théorie sur des rues particulièrement abruptes avec des personnes portant des vieilles chaussettes et d'autres non. Et apparemment, le trajet a été plus facile pour ceux qui avaient les chaussures équipées ! Et en laine, c'est encore mieux que les matières synthétiques pour l'adhérence. On vous l'accorde, c'est pas très glamour mais au moins, vous ne tomberez pas ! Voilà d'ailleurs où disparaissent nos chaussettes...