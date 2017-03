Virgin Tonic : Voici l'heure exacte à laquelle il faut changer sa photo de profil pour obtenir le plus de likes

Ah, les réseaux sociaux. Ce n'est plus un secret, Facebook et autres ne sont pas les meilleurs amis de votre relation amoureuse. On apprenait d'ailleurs récemment que poster un selfie sur les réseaux sociaux est nocif pour votre couple. Aujourd'hui, on vous dévoile malgré tout, le moment le plus propice à l'obtention de plus de likes à vos publications !

C'est en changeant votre photo de profil entre 17h et 19h que vous devriez obtenir le plus de likes sur Facebook ! Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Bon, inutile de vous le rappeler mais n'oubliez jamais que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité... !