Virgin Tonic : Viensprendrelapero, le site pour un apéro au top

Combien de fois on n'a pas galéré à organiser un apéro ? Entre celui qui ne rapporte rien, les trois qui apportent le même paquet de chips et ceux qui ne pensent qu'à la boisson, il y a parfois quelques couacs... Heureusement, la start-up "Viens prendre l'apéro" créée par la Niçoise Julie-Anne Karsenty, a la solution pour faciliter le processus ! Le "facilitateur d'apéro" est alors en marche. Il suffit d'inviter ses amis par email, de proposer des dates, d'indiquer les besoins dans 4 catégories (Boissons, Grignotage, Fait Maison et Logistique) et hop, le tour est joué. Plus qu'à préciser ses disponibilités et choisir quoi apporter ! Et savourer la gueule de bois du lendemain qu'on vit beaucoup plus qu'on ne devrait dans une vie...

Pas de doublons en perspective puisque chaque invité doit cocher la case de ce qu'il apportera ! Et si désistement il y a, on sait aussi ce qu'il manquera. Plus qu'à se dévouer pour voler à la rescousse.... Le site va encore plus loin explique Julie-Anne à Zebulon.fr : "On peut préciser les besoins en covoiturage, en flûtes de champagne, en plaids ou en parasols. Parce que l'idée n'est pas de tourner ces moments vers l'alcool, mais vers le partage et l'interactivité." De quoi passer une soirée au top de bout en bout... Voilà également ce petit four à pizza à clipser sur votre poêle pour une soirée spéciale réussie.