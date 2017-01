Virgin Tonic : Victoria Beckham s'opposerait au retour des Spice Girls

Le retour des Spice Girls, tout le monde l'attend avec impatience - surtout depuis leur mini-réunion surprise pendant les fêtes. Le truc, c'est que quelques obstacles semblent encore se dresser sur leur chemin et parmi eux, il y a Victoria Beckham. Celle qui était connue sous le nom de Posh serait contre cette reformation et pour le prouver, elle serait prête à aller au tribunal. En effet, selon The Sun, la chanteuse aurait engagé des avocats pour mieux interdire aux filles de reformer le groupe mythique : «Les filles sont dévastées. C'est une façon extrêmement triste de finir cette histoire…Victoria a été une grande partie de leur vie et maintenant, elle utilise des avocats pour bloquer leur retour, c‘est impensable», aurait avoué une source du groupe.

Notez que Victoria Beckham serait surtout pour que les filles se lancent une nouvelle carrière avec de nouvelles chansons. Selon elle, ce que faisait les Spice Girls était "particulier". Particulier ou pas, nous étions fans et rien ne nous ferait plus plaisir qu'une réunion officielle - même si c'est compromis.