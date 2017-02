Virgin Tonic : Vianney invité spécial, revivez son live (video)

Ce matin, l'équipe du Virgin Tonic a reçu un invité de choix ! Vianney est passé rendre visite à Camille Combal pour une émission très riche en émotions. Non seulement, il a payé le loyer mais il aussi joué avec toute l'équipe pour tenter de trouver un endroit particulier... Et puis, il a évidemment chanté un medley de ses tubes... On n'en dit pas plus, les images sont ci-dessous. On le savait mais ce passage à Virgin Tonic l'a confirmé : Vianney est un chanteur en or ! N'oubliez donc pas de voter pour Vianney aux Victoires de la musique...

J'ai la chair de poule il n'y a pas de mot. Quel talent ! Un vrai bonbon ! pic.twitter.com/lsNSP3fGRj — Freddo (@FreddoPau) February 3, 2017