Virgin Tonic : #UnMecCestVirilQuand, le meilleur de Twitter

Depuis qu’on en parle, le hashtag est en TT sur Twitter, et ça c’est grâce à vous chers auditeurs ! Saviez-vous que les femmes sont nombreuses à trouver sexy un homme qui perd ses cheveux, les chauves ont la cote contrairement aux idées reçues ! Du coup, l’équipe de Virgin Tonic vous a demandé de répondre sur Twitter via le hashtag #UnMecCestVirilQuand à la question : Qu’est ce qui rend les hommes virils ? Leurs démonstrations de force ? Ou plutôt les moments où ils savent montrer leur côté sensible ? Le sujet vous a semblerait-il intéressé et vous y avez répondu en masse. Découvrez notre sélection des meilleurs tweets sur ces petites choses qui rendent les hommes encore plus masculins !

#UnMecCestVirilQuand ca a de la barbe, dsl mais sans barbe vous ressemblez à un gosse — mel???????? (@ooratota) 9 janvier 2017

#UnMecCestVirilQuand il a un rhume et qu'il fait style que ça va alors que dans sa tête il reçoit les derniers sacrements — Le LumberJack (@LeLumberJack) 9 janvier 2017

#UnMecCestVirilQuand il change la couche d'un bébé sans se pincer le nez ???????? #VirginTonic — Pauline Ka (@Polinka_mini) 9 janvier 2017

#UnMecCestVirilQuand il pleure sans honte, essuie ses larmes d'un revers de la main et sourit... — Isabelle Wayaffe (@isaway) 9 janvier 2017

@VirginTonicOff #UnMecCestVirilQuand Il ouvre un pot alors que toi tu galere pendant 10 min en devenant tout rouge :) — Laetitia (@Angelaeti) 9 janvier 2017

#UnMecCestVirilQuand il ose se moquer de lui en portant le pull à maman !! pic.twitter.com/6l4rIxXY1n — Angana (@Angana80) 9 janvier 2017

#UnMecCestVirilQuand il sait prendre des décisions et qu'il sait s'affirmer! Putain les mecs avec des couilles ???????????? — Nanou (@nanouyanounanou) 9 janvier 2017

#UnMecCestVirilQuand il chante "les rois d monde" dans un Leroy Merlin tout en gardant ça dignité! Cc @NicoShowri #VirginTonic pic.twitter.com/smreewDA3S — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) 9 janvier 2017

Merci pour tous vos tweets ! On est en TT grâce à vous ???? #UnMecCestVirilQuand https://t.co/QxhZezBP5s — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 9 janvier 2017