Virgin Tonic : Une veste connectée transforme les likes Facebook en câlins !

On apprenait il y a quelques semaines que vivre sans Facebook pourrait rendre plus heureux. Afin de redorer l'image du réseau social et dans le but premier de réchauffer les coeurs des utilisateurs qui tendent à développer un manque d'affection, ces étudiants du MIT (Massachusetts Institute of Technology) ont créé Like-A-hug, une veste capable de transformer chaque like sur Facebook en... câlins !

Son utilisation est simple : à chaque nouveau "j'aime" ou commentaire sur le réseau social, le gilet se gonfle d'air et offre à l'utilisateur Facebook qui le porte l'effet d'un vrai câlin. Les créateurs ont souhaité "rapprocher les gens malgré la distance" en imitant la sensation d'une étreinte à chaque réaction sur le réseau social. D'après les étudiants, le fait que cette veste se gonfle "permet de ressentir la chaleur ainsi que les encouragements, le soutien, l'amour que l'on reçoit avec un câlin". Pourquoi pas !