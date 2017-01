Virgin Tonic : Une Française dans un concours pour les professeurs "d’exception" !

Marie-Hélène Fasquel enseigne la littérature américaine à Nantes et elle fait partie des 50 professeurs sélectionnés parmi plus de 22 000 professeurs dans le cadre d'un concours récompensant l'innovation pédagogique. La France pourrait-elle être un modèle d'éducation ? Si certains en doutent, Marie-Hélène Fasquel pourrait bien être celle qui leur prouvera peut être qu'ils ont tort. Le "Global Teacher Prize" récompense de puis trois ans les professeurs qui sont "à la fois innovant et attentif, dont l'influence a été source d'inspiration pour ses étudiants et son milieu".

Lors d'un entretien accordé à l'Express, elle a confié employer le système de la classe inversée : le principe est simple : au lieu de lire le cours en classe, elle les autorise à lire chez eux tranquillement, avant de débattre en classe. L'idée est de perdre moins de temps et de laisser les élèves se faire leur propre opinion du cours : "Mes premières initiatives ont très vite porté leurs fruits : les élèves qui se disaient nuls, se sont mis à aimer l'anglais, et même l'école". Le vainqueur remportera près d'un million de dollars et tout ce qu'on espère, c'est qu'elle gagnera !

