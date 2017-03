Une école de l'amour ouvre ses portes en Espagne !

Après l'école de sirènes aux Pays-Bas, c'est au tour de l'Espagne d'ouvrir son établissement pas comme les autres ! La péninsule ibérique propose désormais une école de l'amour. Un nouvel enseignement destiné aux célibataires désespérés à la recherche de l'âme sœur, aux oubliés de Cupidon et aux éternelles cinquièmes roues du carrosse. Mais attention, ici point de méthodes miracles mais bel et bien des explications scientifiques destinées à trouver l'amour avec un grand A. L'Ecole Neuroscientifique de l'Amour se base, en effet, sur les découvertes de Helen Fisher, une anthropologue canadienne, auteure de "Pourquoi nous aimons". Dans son ouvrage, elle détaille, entre autres, les procédés chimiques liés au sentiment amoureux et à l'attachement.

Une position qui a servi de point de départ aux enseignants de l'Ecole Neuroscientifique de l'Amour. Ils ont ainsi créé des modules joliment appelés Love Synapsis afin d'expliquer par A+B à leurs élèves le mécanisme cérébral des personnes tombant amoureuses. "La neuroscience peut donner des réponses sur le fait qu’on tombe amoureux de certaines personnes et pas d’autres. Au travers des résonances magnétiques et des études de personnes dans trois phases de l’état amoureux, on peut savoir quelles aires cérébrales sont activées" déclare Miguel Iglesias, le directeur pédagogique de cette école de l'Amour. De quoi froisser Cupidon qui n'est pas prêt de décocher ses flèches !