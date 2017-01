Virgin Tonic : Un technicien orange la drague, elle publie son sms sur Twitter

Avez-vous entendu parler du tweet de Buffy Mars ? La jeune blogueuse est la cible des twittos depuis la publication d'un tweet nous apprend Camille Combal dans Virgin Tonic, qui nous parlait aussi de ce job de rêve de nounou autour du monde. A la suite d'un dépannage de deux techniciens orange, la jeune femme reçoit un sms de l'un d'entre eux la draguant gentiment. Ni une, ni deux, elle publie le texto en question sur Twitter en invoquant le harcèlement du technicien. Sauf que son tweet s'est retournée contre elle...

Le texto du technicien orange

Si le sms en question ne semble pas pouvoir être qualifié d'harcèlement, Buffy Mars se dit mal à l'aise par le fait que le technicien a son adresse et numéro de téléphone et qu'il détourne des infos pro à des fins personnelles. Mais peu de gens pensent visiblement comme elle. Plus de 5000 personnes ont retweeté son texto avec des réactions parfois très agressives. A tel point que la jeune femme a depuis mis son compte Twitter en privé, victime cette fois-ci de cyberharcèlement...