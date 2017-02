Virgin Tonic : Un pilote de rallye rattrape son cambrioleur après une course-poursuite

Décidément ! Ce matin, Camille et toute l'équipe du Virgin Tonic évoquaient l'histoire insolite de cet homme qui en braquant son bar habituel, a été reconnu par les clients habituels "Hey mais c'est J-C !" Et bien Camille a partagé avec tous les auditeurs une autre histoire centrée sur le cambriolage qui a la encore, (et heureusement) mal tourné pour le voleur !

A Saint-Victor-Malescours dans le département de la Haute-Loire, un cambrioleur a été surpris en plein cambriolage par l'habitant de la résidence dans laquelle il s'était introduit. Pris de panique, il s'est enfui en voiture. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est d'être poursuivi par le propriétaire des lieux, pilote de rallye, dans une course-poursuite effrénée. Celui-ci a permis d'arrêter le voleur, qui a dans sa course, pris le soin d'appeler la police. Incroyable !