Virgin Tonic : Un ovni à La Roche- sur- Yon ? (PHOTO)

Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on aime les histoires un peu étranges - si vous avez suivi le Virgin Tonight et l'émission spéciale Halloween, pas besoin de vous le prouver ! Ce matin, nous partons à la Roche-Sur-Yon, là où tous les soirs à la même heure, les habitants observent un phénomène étrange. Une habitante de la Garenne a même tenu à témoigner dans les colonnes de Ouest-France, tandis qu'une autre a partagé une photo. Il semblerait une boule de feu se forme tous les soirs et que cette dernière émette des rayons bleus.

Un ovni à la Roche-sur-Yon ?

Est-ce vraiment un ovni ? Difficile de le dire. Certains pensent à un drone mais clairement, le phénomène est étrange. Le plus étrange, c'est le fait qu'il apparaisse tous les soirs à la même heure. Bien sûr, nous n'avons aucune réponse claire et il faudra faire peruve de patience avant que le mystère e soit éclairci. Mais vous, vous y croyez ?