Virgin Tonic : Un homme ramène une chemise dans un Gap… 17 ans après !

Il arrive à tout le monde de flasher un jour sur un vêtement, mais d’avoir une flemme monstre de l’essayer pour x raisons (trop de queue en cabine, un rendez-vous qui tombe juste après…) C’est arrivé à cet homme à l’histoire incroyable dans un Gap aux Etats-Unis. Il s’est rendu dans un magasin, a acheté une chemise et a gardé son étiquette et le ticket de caisse pour pouvoir se faire rembourser ou l’échanger au cas où. Rien d’anormal jusque là, sauf que le monsieur a attendu 17 ans pour le faire ! Alors que le délai est normalement de 45 jours, le remboursement a été accepté (la vendeuse n’a pas fait attention à la date) et l’homme (un peu) étourdi a récupéré la somme de 24 dollars.

Une chemise ramenée 17 ans après chez GAP

Le manager de la boutique n’a pas du tout apprécié l’inattention d’un de ses employés et l’a signalé sur un mot : "Qui est la personne, de nos jours, qui a osé reprendre cet article ? Il date de l’été 2017, c’était il y a près de 17 ans. Notre politique de retour est de 17 jours ! Si vous n’êtes pas sûrs, demandez !" C’est le héros de la semaine pour Ginger (et le nôtre aussi), et comme le signale Nico Du Bureau, c’est quand même hallucinant que la vendeuse n’ait pas vu la différence entre un vêtement d’aujourd’hui et une pièce datant de près de 10 ans !