Virgin Tonic : Troquez les perches pour les drones à selfie !

La semaine dernière, Laure vous donnait son conseil ultime pour être enfin beau sur les photos. Il paraît que le mot "cheese" nous donne un air crispé qui n'est pas franchement sympathique, même lorsque l'on prend un selfie. Et d'ailleurs, en parlant de selfie, sachez qu'il ne faut plus utiliser une perche à selfie ! Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est déjà démodé. A la place, optez pour un drone à selfie ! Edoardo Stroppiana est l'homme qui a conçu AirSelfie, une petite machine qui ne pèse que 52 grammes et qui peut voler jusqu'à 20 mètres dans les airs !

Ce petit gadget est plus petit qu'un smartphone et peut même tenir dans la paume d'une main. Il a la fonction "retardateur" (et ça, c'est un détail non négligeable) et en plus d'avoir une carte SD de 4go, il peut se connecter avec un smartphone ou une tablette. Bien sûr, c'est un drone qui, de ce fait, a besoin d'être commandé. Pour ça, il existe une application gratuite sur iOS ou AndroId. AirSelfie est facile d'utilisation et devrait révolutionner votre façon de prendre des selfie !