Virgin Tonic : Top des surnoms amoureux préférés en Europe

Le surnoms, tout le monde n'aime pas ça. Pendant que certains vous donnent du "mon coeur" ou du "mon amour", d'autres ont ça en horreur (et la chanson Mon Coeur, Mon amour d'Anais est justement là pour le prouver). En Europe, les surnoms amoureux ont la cote et visiblement, il y a même des préférés ! Alors si vous êtes en panne d'inspiration ou si vous voulez tout simplement voir si le surnom que vous donnez à votre moitié est prisé, ce top européen est fait pour vous et il est signé eDarling.

Le top européen des surnoms amoureux !

Ainsi, vous verrez qu'en France, on préfère "mon coeur" avec pas moins d'un un français sur quatre qui l'emploie. En Espagne, on est plus poétique avec "mon ciel" (ou "mon paradis") et chez les anglais, on est plus classe : on préfère "Darling". Les Irlandais font moins de formalité puisque chez eux, "baby" est plus en vogue (c'est Justin Bieber qui doit être content) ! Et puisque l'on parle de couple, messieurs, voici la phrase que les femmes ne veulent plus entendre. Avec un petit surnom par dessus, vous marquerez des points !