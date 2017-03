Virgin Tonic : Top 3 des villes où les hommes sont plus fidèles

Le pire ennemi d'un couple (après la routine), c'est l'adultère. Bien sûr, on ne vous apprend rien. Par contre, on peut peut-être vous donné la liste des villes où les hommes sont plus fidèles. Après vous avoir donné il y a quelques semaines le classement des villes où il y avait le plus d'infidélité, on a décidé de donner une chance à votre vie sentimentale en vous livrant cet ultime classement.

3. AMIENS

2. REIMS

1. NANCY

En troisième position, on retrouve ainsi Amiens. Juste derrière, Reims se place sur la deuxième marche du podium tandis que la grande gagnante n'est autre que Nancy. Mesdames, si vous voulez que votre couple dure, vous savez où partir !